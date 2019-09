Farmaci, Aifa: divieto utilizzo prodotti con Ranitidina, anche Buscopan

Oltre al ritiro diretto di 195 farmaci con ranitidina prodotti dalla ditta indiana Saraca Laboratories, per la presenza di un'impurita' potenzialmente cancerogena, l'Aifa hadisposto anche il divieto di utilizzo di tutti gli altri farmaci con lostesso principio attivo, utile ad alleviare i bruciori di stomaco, ireflussi e le ulcere. Si tratta di una lista di 516 prodotti, chel'Agenzia invita a utilizzare in attesa di controlli: dal Raniben Cpr aUlcex Cpr, e ancora Ranitidina Eg 300 mg, Ranibloc, e anche il celebreBuscopan antiacido, compresse effervescenti da 75 mg, di cui sono 12 ilotti da non utilizzare. E poi lo Zentiva, lo Zantac, l'Hexaliniettabile. L'elenco completo dei farmaci, sia quelli ritirati chequelli al momento vietati (ma anche un elenco di quelli ancoraautorizzati a oggi) e' disponibile sul sito dell'Agenzia del Farmacoall'indirizzo https://www.aifa.gov.it/revisione-ranitidina.