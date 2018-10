Fazio invita Lucano a Che tempo che fa. Lega: "No a modelli distorti in Rai"

Migranti: domenica Mimmo Lucano ospite di Fazio su Rai1

Domenica sera Mimmo Lucano, il sindaco di Riace indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sara' ospite della trasmissione 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio in onda in prima serata su Rai1. Non c'e' ancora l'ufficialita' della Rai sulle presenze in trasmissione ma indiscrezioni AGI molto fondate dicono appunto che Lucano sara' tra i protagonisti della puntata.

Che tempo che fa: diktat Lega a Fazio, 'no a Lucano in trasmissione Rai'

"La tv pubblica non puo' divulgare modelli distorti sull'onda di strumentalizzazioni ideologiche". E' sulla base di questo principio che i parlamentari della Lega in Vigilanza Rai (Paolo Tiramani, Massimiliano Capitanio, Simona Pergreffi, Dimitri Coin, Igor Iezzi, Giorgio Maria Bergesio e Umberto Fusco), prendono posizione dal momento che domenica il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sara' ospite a Che tempo fa. "Nonostante la revoca agli arresti domiciliari, e' evidente come Lucano sia accusato di aver violato norme civili, amministrative e penali sull'accoglienza. Chiediamo quindi che Fazio non chiami il sindaco in trasmissione", dicono i parlamentari della Lega che annunciano in proposito un'interrogazione in commissione di Vigilanza.