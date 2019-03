Fazio e "l'onore" di intervistare Macron a Che Tempo che fa: la rete insorge

Fabio Fazio ci ha preso gusto. A sfidare Matteo Salvini, cioè, e l'elettorato del governo Lega-M5s in generale. Non v'è puntata di Che Tempo che Fa, infatti, nella quale non vi sia un richiamo più o meno forte alla politica migratoria del Ministro dell'Interno, e Roberto Saviano con i suoi monologhi antisalviniani è di casa in studio.

Ora, nell'annunciare via twitter l'intervista esclusiva al Presidente francese Emmanuel Macron - odiatissimo dal popolo grillino-leghista - domenica prossima, Fazio parla addirittura di "onore" di averlo ospite in trasmissione (non fisicamente ma in video). La rete è immediatamente insorta sottolineando che il conduttore ligure è ormai l'alter ego del Presidente della Repubblica, e che - anzi - in questi caso scavalca addirittura l'inquilino del Quirinale. "Fazio si sostituisce a Mattarella?" è la domanda più ricorrente sui social, declinata in varie gradazioni di pubblicabilità.

Carlo Cottarelli, ospite fisso di Fazio, ha asserito qualche settimana fa che il padrone di casa di Che Tempo che Fa non si fermerà di fronte a nulla e che, anzi, è caparbio e ha il gusto della provocazione. Ciò significa che, mentre infuriano le polemiche sulla riduzione del suo stipendio faraonico e si rincorrono le voci sulla sua prossima dipartita da Rai1 (e forse dalla Rai), voci che a dire la verità compaiono ogni anno e ogni anno vengono smentite (anche per via delle penali che la Rai sarebbe costretta a pagare rescindendo unilaterlamente un contratto che scadrà solo di qui a due anni), l'apparentemente mite ma in realtà agguerritissimo Fabio proseguirà a oltranza a sfidare Salvini e l'esecutivo grillo-leghista utilizzando il privilegiato spazio del prime time domenicale sull'Ammiraglia del Servizio Pubblico.

La scorsa settimana, il monologo di Saviano è stato battuto dalle papere di Antonio Ricci e il programma ha ingaggiato un testa a testa con la fiction Non Mentire (che però poi ha battuto il Tavolo di Fazio). Come andranno gli ascolti con l'ospitata del declinante Emmanuel Macron? Siamo in trepida e virginale attesa di scoprire se il Presidente della Repubblica francese, alla Tv italiana, funzioni di più che in patria, dove la sua popolarità è ormai sotto zero.