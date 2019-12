Femminicidi, Istat: "Un killer su due è il partner"

Istat: femminicidi, oltre una donna su due uccisa da partner

Nel 2018 si sono verificati 212 omicidi di uomini e 133 di donne (corrispondenti rispettivamente a 0,7 e 0,4 omicidi per 100mila abitanti dello stesso sesso). L'ultimo anno conferma la tendenza alla diminuzione del tasso di omicidi degli uomini (0,8 nel 2017), ma non di quello delle donne che rimane stabile (0,4 nel 2017). Il dato emerge dal Rapporto sul Benessere equo e sostenibile dell'Istat, secondo cui permangono forti differenze di genere nella relazione tra autore e vittima dell'omicidio: l'81,2% delle donne uccise e' vittima di una persona conosciuta (64% nel 2004).

In particolare, nel 2018 nel 54,9% dei casi le donne sono state uccise dal partner attuale o dal precedente. Nel 2017, in Italia sono attivi 253 centri antiviolenza ai quali si sono rivolte 43.467 donne. Di queste, il 67,2% ha iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Il numero di centri attivi corrisponde a un grado di copertura pari a 0,04 ogni 10mila abitanti e pari a 1 ogni 10mila vittime che hanno subito violenza fisica o sessuale negli ultimi 5 anni. Oltre ai centri antiviolenza in Italia sono presenti 211 case rifugio (0,03 ogni 10mila abitanti) presso le quali hanno trovato ospitalita' 1.786 donne.