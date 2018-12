Femminicidio ad Alghero: nessuna denuncia in passato

L'ha strangolata con un laccio in un raptus di follia perche' non accettava la separazione. Marcello Tilloca, 42 anni, ha ucciso cosi' ad Alghero la moglie, Michela Fiori di 40 anni, ma non risulta fosse un uomo violento ne' che in precedenza avesse minacciato o aggredito la moglie. All'indomani del delitto, compiuto nel pomeriggio di ieri nell'abitazione della coppia, la procura della Repubblica di Sassari ha voluto precisare che "non risultano presentate alle forze di polizia ed ai nostri uffici denunce, esposti o querele aventi ad oggetto minacce, aggressioni o atti intimidatori posti in essere dall'indagato" nei confronti della donna. Non trova conferma neanche la notizia che lei, solo poche settimane fa, avesse chiesto aiuto a un centro antiviolenza.

Secondo gli inquirenti, solo un momento di follia dell'uomo, quindi, che si sarebbe pentito subito dopo averlo compiuto. Dopo aver strangolato la moglie, Tilloca ha chiamato il suo avvocato al quale ha raccontato l'accaduto manifestando la volonta' di costituirsi. E' quindi andato a prendere i figli di 11 e 13 anni, che al momento dell'omicidio non erano in casa ma a giocare a calcio, e li ha accompagnati dalla sorella per poi presentarsi, assieme al legale, alla caserma dei carabinieri. Ora e' rinchiuso nel carcere di Bancali.