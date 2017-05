Fermato un attivista italiano pro-gay in Russia

Yuri Guaiana, attivista dell'associazione radicale 'Certi Diritti', è stato fermato dalla polizia a Mosca mentre si stava recando alla procura generale per consegnare le firme raccolte dalla petizione contro il trattamento dei gay in Cecenia. Lo fanno sapere il segretario dell'associazione Leonardo Monaco e Marco Cappato.

Guaiana si trova ora in una caserma della polizia. Il consolato italiano, twitta il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, è stato subito attivato dalla Farnesina e si sta recando sul posto per assistere il connazionale.

BenedettoDellaVedova @bendellavedova

Nostro Consolato si sta recando ad assistere Yuri #Guaiana @CertiDiritti fermato a #Mosca mentre consegnava firme petizione su #gay #Cecenia

Sul sito dell'associazione l'appello alla diplomazia italiana in Russia. "Aderiamo con convinzione ai presidii convocati davanti ai consolati e alle ambasciate russe per stigmatizzare il giustificazionismo delle autorità locali sull'orribile violazione dei diritti umani delle persone LGBTI che sta avendo luogo negli ultimi mesi in Cecenia. Saremo come sempre dalla parte del popolo ceceno, come lo abbiamo fatto per tempo agli inizi degli anni duemila quando come Radicali dal Parlamento Europeo denunciavamo le barbarie e i piani autoritari di Vladimir Putin e dei suoi sodali", scrivono Leonardo Monaco, Riccardo Magi, FIlomena Gallo e Niccolò Figà Talamanca, responsabili politici dell'Associazione Radicale Certi Diritti, Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni e Non c'è Pace senza Giustizia.

"Mentre aumenta la conta dei rapimenti e dei morti, emergono nuovi particolari su possibili altri 'centri di riabilitazione' per omosessuali e nuovi rischi per la stampa libera che ha denunciato fatti oramai provati e documentati, è più che mai urgente che le diplomazie europee - e prima tra tutte quella italiana - stabiliscano un ponte con il Russian LGBTI Network impegnato ad assistere le vittime e le potenziali vittime di questa barbarie, favorendo le pratiche per la concessione dell'asilo a chi vede concretamente minacciato il proprio diritto all'esistenza".