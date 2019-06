Ferpi, retroscena clamoroso. Spaccatura all'interno: saltano teste

Terremoto nella Ferpi, la Federazione dei Relatori Pubblici italiani. Il presidente Pier Donato Vercellone si è dimesso e con lui alcuni consiglieri nazionali di primo piano, come Daniele Chieffi e Letizia Di Tommaso oltre ad alcuni delegati regionali e altri professionisti che hanno rimesso le deleghe. “Dimissionario” anche il vice presidente Fabio Ventoruzzo, che però è rimasto in carica per garantire l’operatività della Federazione sino alla prossima assemblea elettiva, fissata per il 22 giugno.

Dimissioni clamorose e rumorose, che sembrano sancire una inedita spaccatura in quella che è la più importante associazione professionale dei comunicatori e relatori pubblici, spaccatura che si è prodotta, raccontano alcuni soci, proprio a causa della corsa elettorale. Sabato 22 giugno, infatti, si terrà a Milano l’assemblea elettiva della Federazione ed erano in corsa appunto il presidente uscente, Pier Donato Vercellone, e Rossella Sobrero.

“In cinquant’anni di storia della Ferpi non si è mai vista una campagna elettorale così violenta, con una parte così irrispettosa delle più semplici regole associative e di etica professionale e personale – racconta ad Affari un socio che vuol mantenere l’anonimato – in questi mesi si sono susseguiti attacchi personali al Presidente anche da parte di persone che ricoprivano e ricoprono ruoli istituzionali nella Federazione. Attacchi pubblici anche sui social network”.

Versione questa confermata ad Affari anche da altri soci Ferpi e che inquadra le dimissioni del Presidente e dei Consiglieri come un aperto atto di protesta verso i metodi e i toni della corrente avversaria. Sui profili social della Federazione e personali sono apparsi poi decine di commenti di solidarietà a Vercellone e ai consiglieri dimissionari e di critica del clima e di come la campagna elettorale sia stata interpretata da una parte della Ferpi.

La Federazione dei relatori pubblici italiani si trova così ad andare all’assemblea elettiva con un’unica lista e un solo candidato Presidente, ma registrando di fatto una spaccatura profonda al proprio interno. Frattura che potrebbe comportare, sempre secondo alcuni soci, una fuoriuscita massiccia di quanti si riconoscono nella figura di Vercellone o quantomeno non nei metodi e toni di quello che sembra sarà il nuovo “governo”. Tutto questo in un momento in cui la Ferpi stessa è impegnata su alcuni importanti tavoli istituzionali come gli Stati generali dell’Editoria e la riforma della platea contributiva dell’Inpgi, tavoli su cui si giocano partite importanti per tutti i relatori pubblici.