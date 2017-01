Ferrara, la mamma del killer: "Ricattato dall'amico, non lo abbandonerò mai"

Coniugi uccisi a Ferrara

LA MAMMA DEL KILLER DI FERRARA: "MIO FIGLIO HA UCCISO RICATTATO DALL'AMICO"

"Secondo me Riccardo ricattava Manuel, forse gli ha detto: se non mi ammazzi i genitori non ti do i soldi. Non so per cosa, ma dietro c'è qualcos'altro". Sono le parole della mamma del killer della coppia di coiniugi di Ferrara, rilasciate in un'intervista al Messaggero.

"LA NOTTE DEL DELITTO DORMIRONO TUTTI E DUE A CASA NOSTRA"

"Di soldi Riccardo ne aveva tanti, nel portafoglio aveva sempre cento euro e mio figlio Manuel mi ha raccontato che Riccardo li prendeva di nascosto al padre Salvatore", racconta la mamma di Manuel, che poi racconta quanto accaduto la notte del delitto. "Mi aveva detto che era andato a dormire a casa di Riccardo e insieme sono rientrati, qui nella nostra casa, alle 5,30 del mattino; Manuel era bianco in faccia, aveva la febbre, così gli ho dato una tachipirina e sono andata a letto. La mattina quando sono andata a svegliare Mattia (il fratello di Manuel, ndr) ho trovato che dormivano nella stessa camera anche Manuel e Riccardo. Erano le 10,30. Riccardo ha mangiato con noi a pranzo. Erano tutti e due tranquilli".

"GLI VORRO' SEMPRE BENE E GLI STARO' SEMPRE VICINO"

"Ripenso all’altro giorno quando me l’hanno portato qui in manette...", prosegue. "Io e suo padre gli abbiamo preparato la borsa per il carcere e lui piangeva senza dire una parola. Gli ho chiesto: che hai fatto? Ti rendi conto di quello che hai fatto? Mi ha dato un bacio e l’hanno portato via. Mio marito è andato in carcere con l’avvocato. Gli ho chiesto di dire a Manuel che gli voglio bene, non voglio che pensi nemmeno per un istante che potremmo non volerlo più come figlio, anche se ha fatto quello che ha fatto".