Ferrara: tornavano dalla discoteca, 3 giovani morti in incidente

Tre giovani sono morti la scorsa notte nel Ferrarese a seguito di un incidente stradale. Le vittime sono Giulio Mali, 28 anni originario di Occhiobello, Manuel Signorini, 23enne della provincia di Rovigo e Miriam Berselli, 21enne di Ferrara mentre il conducente di 23 anni è ricoverato all'ospedale di Cona e non sarebbe in gravi condizioni. É successo attorno alle 2.30 a Vigarano Mainarda. Secondo quanto appreso il gruppo rientrava da una serata in un locale quando per cause ancora da accertare il veicolo si è schiantato contro un platano in un rettilineo che conduce al capoluogo estense. Il guidatore è stato sottoposto agli esami tossicologici per valutare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'incidente. La dinamica della tragedia è al vaglio delle forze dell'ordine ma sembra non vi siano stati altri veicoli coinvolti. Il pubblico ministero di turno ha disposto il trasporto delle salme all'istituto di Medicina legale e ordinato l'autopsia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118.