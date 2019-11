Ferrara, uccide la nonna a pugni per soldi. Arrestato 22enne

Un ragazzo di 22 anni, italiano, è stato arrestato per l’omicidio volontario della nonna. E’ successo ieri sera a Ferrara, in via Marconi, nella prima periferia della città estense nei pressi della zona industriale. L’anziana, 71 anni sarebbe stata colpita violentemente, questo il quadro accusatorio, con diversi pugni mentre era alla guida dell’auto ed il nipote si trovava sul lato del passeggero.

Il giovane è stato bloccato da un carabiniere libero dal servizio che ha poi avvisato i colleghi ed il personale del 118. Vani i tentativi di rianimare la 71 enne deceduta per le ferite riportate. Secondo una prima ipotesi investigativa, il fatto di sangue sarebbe legato a questioni di soldi. Infatti il giovane, da quanto si apprende, era già stato arrestato nel 2018 per estorsione ai danni dei nonni ed era stato scarcerato quest’anno. Nonni e nipote vivevano insieme in un appartamento a Ferrara.