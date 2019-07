Ferrovie, traffico Roma-Firenze nel caos. Incendiata una cabina elettrica

Lunedì mattina di passione per chi viaggia in treno. Per accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria il traffico ferroviario nel nodo di Firenze è stati sospeso dalle 5.10 alle 8.10. Da poco i treni sono ripartiti, ma si rischiano ritardi fino a 180 minuti. Lo spiega Rfi, sottolineando che sul posto sono presenti le squadre tecniche di RFI e le Forze dell'ordine. E' l'incendio di una cabina elettrica dell'Alta velocita' all'altezza della stazione di Rovezzano, alla periferia di Firenze ad aver bloccato la linea ferroviaria tra Roma e Firenze. Secondo le prime informazioni l'incendio potrebbe essere di natura dolosa. Sul posto, oltre alla Polfer, ci sono anche gli uomini della Digos e la polizia scientifica.