Ferrovie Sud Est: Procura Bari, arresti e sequestri

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari stanno eseguendo, in diverse localita' del territorio nazionale, misure cautelari personali, emesse dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 12 persone unitamente anche ad alcune perquisizioni domiciliari e sequestri preventivi di beni per un valore di decine di milioni di euro.

I provvedimenti sono scaturiti dalle indagini svolte su un consolidato sistema di dissipazione del patrimonio pubblico appartenente alle F.S.E. srl (Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl) di Bari che ha disvelato un radicato sistema di affidamenti ad personam di incarichi professionali e di appalti milionari per servizi, lavori e forniture, cui e' conseguita una esposizione debitoria di circa 300 milioni di euro. I provvedimenti restrittivi, le perquisizioni ed i sequestri sono in corso in Bari, Roma, Bologna, Lecce, Maglie (Le).