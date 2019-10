Bologna: il 'tortellino dell'accoglienza' senza maiale, polemiche

Il "tortellino dell'accoglienza' con carne di pollo al posto del classico ripieno di maiale (mortadella, prosciutto crudo e lombo) lanciato dal Comitato organizzatore della Festa di San Petronio, protettore di Bologna, tra cui la Curia e il Comune, fa insorgere i 'puristi' della tradizione bolognese e non mancano le stoccate di esponenti del centrodestra. "Snaturano anche i tortellini pur di ammiccare all'Islam", attacca Lucia Borgonzoni, fedelissima di Matteo Salvini, e candidata per la Lega alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Il tortellino 'innovativo' non sostituira' il 'classico' ma sara' offerto, insieme all'originale, venerdi' prossimo, sul Crescentone di piazza Maggiore: le sfogline con tanto di mattarelli 'tireranno' gli impasti insegnando anche ai piu' piccoli la delicata operazione di 'chiusura' dell'ombelico di Venere. Il tortellino al 'pollo' "non e' stato pensato per sradicare o mettere in discussione la gloriosa tradizione del tortellino bolognese. Si tratta di un tentativo forse ingenuo - ha spiegato all'Agi, il vicario generale dell'arcidiocesi di Bologna, Giovanni Silvagni - di creare qualcosa a cui tutti possono partecipare. E' da guardare con simpatia. Il desiderio e' che la Festa del Patrono sia di tutti i bolognesi. E i bolognesi non sono solo gli italiani che mangiano carne di maiale. L'intento del Comitato - ha concluso il monsignore - e' allargare anche ad altre culture e dare la possibilita' di degustare i tortellini anche a chi per qualunque motivo, dieta, salute o legato alla religione, non puo' mangiare carne di maiale".



La ricetta del tortellino dell'accoglienza "sara' con pollo, ricotta, parmigiano, uova e noce moscata. Non abbiamo tolto nulla alla tradizione bolognese - ha sottolineato all'Agi la presidente dell'Associazione sfogline di Bologna, Paola Lazzari Pallotti - anche perche' non vogliamo presentarlo come il tortellino bolognese ma come un prodotto diverso. Noi saremo in piazza ad accogliere tutti, anche chi non puo' mangiare, per motivi diversi, il maiale. San Petronio e' la festa dell'accoglienza". L'iniziativa, pero', ha assunto anche un rilievo 'politico'. Come dimostrano le critiche arrivate da esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia. "Questa, per certi, e' integrazione, ma per me - lamenta Lucia Borgonzoni - e' un'offesa alle nostre tradizioni che nulla ha a che fare con l'integrazione. Poi magari spieghiamo alle anime belle che cercano sempre titoli ad effetto, che bastava fare i tortelloni se volevano essere piu' 'Islam friendly'... ma poi - conclude l'esponente del Carroccio - non avrebbero avuto un po' di polemica da esibire e non avrebbero offeso la cultura di un'intera citta'". Non fa sconti neanche Galeazzo Bignami, deputato e candidato di Fratelli d'Italia alle regionali. "Non e' tanto per il tortellino che poi fa anche ridere parlarne. Ma e' quel che c'e' dietro. Perche' il rispetto passa - sottolinea - dalla accettazione, da parte di chi arriva, anche delle piccole tradizioni locali, non della loro rinuncia da parte della comunita' che accoglie. E a ben guardare e' piu' colpevole chi rinuncia a quelle identita', di chi chiede di rinunciarvi. Perche' chi cede oggi sulle piccole identita' - conclude - a maggior ragione cedera' domani sulle grandi identita'. Semplicemente perche' non ha identita'".