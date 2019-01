Festival dell'Oriente, il 2019 riparte da Milano. Il programma

Il Festival dell'Oriente, il più importante evento dedicato alla cultura, alle tradizioni ed al folklore dei paesi Orientali, inaugura il suo 2019 con la prima, straordinaria tappa di un lungo ed intenso tour annuale. Dopo il successo strepitoso di Napoli Incontra il Mondo, la prima edizione internazionale nella città di Nizza e le tappe di Brescia, Perugia, Carrara e Padova, la magia dell’Oriente, ripartirà da Milano, il cuore del Nord Italia, nei giorni 1-2-3 Febbraio.



Un imperdibile weekend a FieraMilano City durante il quale il pubblico, dalle 10:30 alle 22:30, potrà immergersi nel fascino e nella bellezza del mondo Orientale, all'insegna della cultura, della scoperta, dell'intrattenimento e del divertimento.



Un viaggio a “chilometri 0” tra i profumi e le meraviglie del continente Orientale, dalla Thailandia alla Cina, dal Giappone allo Sri Lanka, dall'India al Tibet, dalla Mongolia al Vietnam, dall’Indonesia alla Corea e tanti altri ancora.



Alle gradite conferme, che già nell'edizione 2018 avevano conquistato il pubblico di Milano, si affiancheranno numerose entusiasmanti novità: direttamente dal Giappone il gruppo di percussionisti di tamburi da guerra giapponesi della prestigiosa scuola Taiko Center di Tokyo e Osaka, il duo femminile Kiki, composto dalle pluripremiate e famose musiciste di shamisen, uno degli strumenti più rappresentativi e importanti della musica tradizionale giapponese. Ma non solo, i due samurai Syn, il gruppo di clown Ojarus, che vi conquisterà con le loro esibizioni di giocoleria tradizionale uniche nel loro genere, per concludere poi con la spettacolare Danza del Leone Acrobatica cinese.



Questi sono solo alcuni degli show che il Festival dell'Oriente proporrà in esclusiva 2019 al pubblico milanese!



Ma le novità non si limiteranno al comparto artistico!



Show-cooking a tema, la riproduzione di un tipico Villaggio Giapponese, aree culturali ancor più ricche ed interattive, nuovi punti ristoro “Oriental Street Food”, molte affascinanti discipline olistiche e marziali da sperimentare gratuitamente, spazi dedicati alla spiritualità Orientale e molto altro ancora.



Un vero e proprio ponte tra la nostra realtà quotidiana ed il fascino di terre lontane e misteriose, che permetterà ai visitatori di conoscere e scoprire ma al tempo stesso divertirsi e concedersi esperienze interattive dal sapore Orientale.



Ad arricchire la vasta gamma di novità, tornerà l'area dedicata al Giappone, che vede la riproduzione del tradizionale Dojo, il luogo per eccellenza per l’allenamento di arti marziali e di un intero villaggio nipponico, con le sue caratteristiche porte in pannelli di bambù, nei pressi del quale le Maestre di Cerimonia saranno a vostra disposizione per offrirvi una gustosa tazza di tè, attraverso la classica cerimonia Cha No Yu, oppure per permettere alle signore di indossare il Kimono tradizionale e farsi ritrarre in una classica posa da Geisha.



E ancora moltissimo altro! Mostre sulle katane, sugli abiti tradizionali orientali, sulle armature samurai, sui 47 ronin, valorosi guerrieri d’onore, sui Torii, i tradizionali portali d’ingresso giapponesi e su Miyamoto Musashi, il più grande spadaccino giapponese di tutti i tempi.



Esperienze uniche e coinvolgenti che vi regaleranno emozioni senza eguali e vi riempiranno gli occhi ed il cuore di profumi e suggestioni d'Oriente. Un appuntamento imperdibile per scoprire, emozionarsi e lasciarsi trasportare in un mondo magico e straordinario! 1-2-3 Febbraio, 10:30-22:30, FieraMilano City.



Biglietto d'ingresso: intero 12 euro, ridotto 8 euro.



Ingresso Gate 4, fermata Portello della Linea Metropolitana 5 Lilla



Per maggiori informazioni: http://festivaldelloriente.net/