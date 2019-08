Fidenza (Parma), ironia su Bibbiano. Risate al tavolo del sindaco Massari

Al tavolo del sindaco Massari si scherza su Bibbiano. In un video pubblicato su Facebook (e perciò visibile a tutti) da uno dei presenti che riprende il sindaco, l'assessore ai Servizi sociali e altre persone alla Festa delle Cotiche di Roncole, si sente chiaramente una voce che dice a chi riprende "devi dire le cotiche di Bibbiano". Pare proprio la voce del sindaco... e l'assessore sorride". Lo scrivono in una nota il consigliere comunale Giuseppe Comerci e Francesca Gambarini, entrambi vicini al nuovo progetto di centrodestra di Giovanni Toti.

"Dopo la clamorosa gaffe fatta in Consiglio comunale - proseguono - , dove in risposta al consigliere Comerci il sindaco ha detto che chi vuole tenere accesa l'attenzione su questi fatti guarda troppi film americani, questo. E nessuno scrupolo a lasciare che il video sia pubblicato online. Quando si è fra amici, si può scherzare e ridere su tante cose, ma non su fatti come quelli di Bibbiano. Se si rappresentano le istituzioni, le si rappresentano sempre e vedere sindaco e assessore ridere e scherzare su certe cose ci fa vergognare di essere rappresentati da loro. Proprio loro che si scandalizzano per tutto. D'altronde loro sono quelli che hanno scelto Federica Anghinolfi, ritenuta al centro del sistema degli affidi illeciti, per una commissione perchè molto competente, quindi di cosa ci stupiamo?"