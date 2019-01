Filippine: inondazioni e frane, tempesta Usman ha fatto 85 morti

La tempesta Usman che si e' abbattuta sulle Filippine sabato scorso ha causato almeno 85 morti: e' l'ultimo bilancio fornito dalle autorita', che cominciano ad avere un'idea dell'accaduto, man mano che il tempo si schiarisce e i soccorritori giungono nelle zone piu' isolate. Le piogge intense hanno causato inondazioni e impregnato i terreni che hanno poi ceduto provocando smottamenti e frane.

Poiche' la depressione tropicale Usman non era stata classificata come un tifone, non era stato emesso alcun allerta; a cogliere impreparata la popolazione anche il fatto che ci fossero le feste natalizie e molti non hanno preso le precauzioni abituali nell'arcipelago, che e' spesso sconvolto da eventi climatici estremi. E il bilancio delle vittime di Usman potrebbe ancora aumentare perche' molte persone mancano all'appello.