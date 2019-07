Fine caldo. Temporali forti, grandinate e trompe d'aria. Ecco dove e quando

Dopo il caldo africano, almeno al Nord, scatta l'allarme per i forti temporali, le grandinate e addirittura le trombe d'aria. "Questa settimana l'anticiclone perderà forza sulle Regioni settentrionali per l'arrivo di correnti più instabili nord-europee. Di conseguenza aumenterà il rischio di temporali, prima sulle Alpi già oggi, poi, martedì e mercoledì, anche sulla pianura padana", afferma ad Affaritaliani.it Daniele Parolin, esperto de ilmeteo.it. "Le zone maggiormente interessate dai temporali saranno il Piemonte e soprattutto la Lombardia. Oggi e domani le temperature saranno molto elevate, sui 36-37 gradi, e quindi l'arrivo di aria fresca e la presenza di molta energia potrà provocare temporali a carattere sparso anche violenti. Le grandinate non dico che saranno assicurate ma è molto probabile che si verifichino e, a livello locale, sono possibili anche trombe d'aria soprattutto sulla pianura occidentale, Lombardia in particolare".

Successivamente - spiega Parolin - "la pressione tenderà ad aumentare nuovamente tra giovedì e sabato con i temporali relegati sull'arco alpino e meno frequenti sulla pianura padana, anche se nella giornata di sabato dovrebbero colpire il Trivento, ma, probabilmente, in questo caso senza il rischio di trombe d'aria".

E la settimana prossima? "Niente anticiclone delle Azzorre, che resta confinato sui settori occidentali e non riesce a sfondare sul Mediterraneo. Per la prossima settimana è probabile un'ondata di caldo africano molto intensa al Centro-Sud, mentre al Nord sono previsti temporali e addirittura l'insieme dei modelli vede per la settimana dal 9 al 14 luglio temperature sotto la media sulle Regioni settentrionali", conclude.