Povera Fiorella Mannoia! Le clonano la carta di credito e le svuotano il conto

Non è decisamente un'annata "benedetta" per Fiorella Mannoia. La cantante ha infatti raccontato sul suo profilo facebook la disavventura in cui è incappata con la banca e che l'ha vista accorgersi del conto svuotato.

"Un giorno ci scrive la banca" riferisce l'artista, "avvertendoci che avevano riscontrato movimenti che lasciavano sospettare una clonazione della carta di credito. Risaliamo e scopriamo che vi erano centinaia di acquisti (tutte piccole e medie cifre) fino a un ammontare di 7000 euro. Chiamiamo la banca, presentiamo tutto quello che ci era stato richiesto".

Il conto, per ammissione della stessa cantante, era stato aperto in vista delle spese della tournée. Ma, contattata la banca, per la povera Fiorella è arrivata un'altra batosta: "Morale della favola, ci hanno risposto dopo quattro mesi di telefonate di sollecito, che non ci rimborsano perché secondo loro non era possibile che i truffatori fossero riusciti a impossessarsi di tutti i dati. In sostanza insinuando il sospetto che non sia vero".

Da buona cantante impegnata nel sociale, la Mannoia indirizza le ultime parole dello sfogo ai cittadini: "Le banche servirebbero a custodire i nostri soldi in maniera sicura. Forse a volte sarebbe meglio rispolverare il vecchio materasso. Tutto questo per dirvi: state attenti".