Firenze, cucciolo preso a calci: 53enne condannato a 3 mesi

Agli agenti della Polfer che lo avevano colto sul fatto mentreprendeva a calci un cucciolo di meticcio aveva detto: "E' solo un cane, se volete prendetevelo". Ma quell'increbibile gesto di violenza, compiuto nel 2015 nella stazione di Santa Maria Novella (Firenze) sotto gli occhi di tanti viaggiatori, è costato molto a S.S,originario di Reggio Calabria ma residente nel Milanese. L'uomo, un pregiudicato 53enne attualmente in stato carcere per altri reati, è stato prima rinviato a giudizio nel gennaio 2016, poi condannato in primo grado a 3 mesi di reclusione, con la confisca del cane - oggi adulto - e il pagamento delle spese processuali. L'Enpa, che nel procedimento penale è stato parte civile con l'avvocato Claudia Ricci, esprime soddisfazione: «Questa - dice Ricci - è una sentenza molto importante, conferma l'attenzione e il rigore con cui le autorità di pubblica sicurezza e la magistratura perseguono i reati in danno agli animali. Grazie a una giurisprudenza in continuo divenire, sempre sempre più numerosi i casi di abusi sugli animali che non solo vengono denunciati ma che giungono a sentenza». D'altro canto, la costruzione di una società realmente animal friendly passa anche per le aule dei tribunali. «Punire questo tipo di reati - aggiunge Marco Bravi, presidente del Consiglio Nazionale Enpa e responsabile della Sezione fiorentina - si riverbera inevitabilmente sui comportamenti collettivi, poiché traccia una linea indelebile tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, anche e soprattutto dal punto di vista etico. Su questo versante sono stati fatti importanti passi avanti, tuttavia non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia».