Firenze, fratelli belgi morti in hotel: mix di droga e alcol

Non si sono presentati all'appuntamento con il padre e la sua compagna, ne' rispondevano alle chiamate telefoniche alla loro camera in un albergo di lusso di Firenze. Il padre e' andato a cercarli ed ha fatto la macabra scoperta: i due figli, Dries e Robbe De Ceuster, 27 e 20 anni, erano privi di vita, i corpi riversi sul letto. Accanto c'erano quelle che gli investigatori della Polizia di Stato della questura di Firenze ritengono essere - stando alle indiscrezioni trapelate - tracce di un mix di droga e alcol, e questo mix sarebbe stata la causa della morte. Sara' l'esame autoptico disposto dal pm di turno della procura fiorentina, Giacomo Pestelli, a stabilirlo, occorrera' aspettare diversi giorni prima di avere con assoluta certezza l'esito degli esami tossicologici che leghi l'assunzione di droghe e alcol alla morte. I due erano figli dello stesso padre e di madri diverse, una delle quali e' proprio l'attuale compagna dell'uomo. La tragedia in un albergo del centro del capoluogo toscano, il Grand Hotel Minerva, un 4 stelle, in prossimita' di piazza Santa Maria Novella, ovvero in zona stazione ferroviaria ma anche vicino al Duomo e al Palazzo degli Uffizi.

E' possibile che la morte dei due giovani fratelli risalga alla notte scorsa o alle prime luci del giorno, e il lungo silenzio protrattosi fino al primo pomeriggio ha poi finito con l'allarmare il loro padre genitore. E non e' da escludere che quando e' andato una prima volta a trovarli in camera, nella tarda mattinata, il padre non si sia reso conto che i due non stavano dormendo ma che fossero gia' deceduti. Oppure il malore mortale per entrambi e' stato in quell'intervallo di tempo tra la prima visita del padre, che convinto che stessero dormendo ha preferito tornare sui suoi passi, e la scoperta dei corpi, cui e' seguito l'allarme e l'intervento - ormai inutile - del 118. E' stata avvertita la Polizia, sono cominciati gli accertamenti da parte degli investigatori della Scientifica: ed e' stato subito appurato - dicono sempre le indiscrezioni raccolte da AGI - che non c'era alcun segno di violenza, ne' sul corpo dei due fratelli ne' nella stanza. Dove sono state trovate confezioni vuote di analgesici, tracce di sostanze stupefacenti e bottiglie di vino. Di qui l'ipotesi di un mix alcol-droga che ha ucciso Dries e Robbe.

Ma, come detto, sara' l'autopsia a sciogliere ogni dubbio investigativo. A proposito di medicinali, a quanto pare gli investigatori avrebbero anche individuato la farmacia dove sarebbero stati venduti senza prescrizione, e adesso si indaga anche su questo aspetto a se'. Nel frattempo sono prese in esame le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza interna ed esterna dell'hotel; sono stati sentiti quanti erano in servizio ieri sera ed oggi, oltre allo stesso padre e alla sua compagna e madre di uno dei due fratelli deceduti. Si cerca cioe' di ricostruire le ultime ore della famiglia. A quanto pare i quattro avrebbero cenato tutti insieme ieri sera, e quindi sarebbero rientrati in hotel intorno alle 22,30. Non e' ancora chiaro se poi i due fratelli siano usciti, e forse in questa circostanza si sarebbero procurati la droga, forse in prossimita' della stazione o in qualche locale di cui sapevano gia', e i farmaci le cui confezioni vuote sono state trovate in camera. E si setacciano le telecamere della zona, piu' o meno vicina all'hotel, per verificare se i due si siano incontrati con qualcuno.