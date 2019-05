Firenze, il gigolò inganna il cliente e lo deruba

Brutta avventura per un 50enne fiorentino che rispondendo a un annuncio su un sito d’incontri si è ritrovato in una pessima situazione che lo ha messo nel pericolo. Un annuncio che prometteva momenti d’amore e tenerezza. Purtroppo per la vittima, all’incontro si sono presentate due persone male intenzionate. “Pensavi veramente che volessi fare sesso?” cosi gli hanno esclamato i due uomini mentre lo picchiavano e lo derubavano di circa 400 euro che il malcapitato aveva con sé. La polizia ha già avviato le indagini per risalire al finto “gigolò”, gli inquirenti non escludono che ci possano essere altre vittime che non hanno denunciato per vergogna. L’uomo dell’annuncio sarebbe un 30enne disponibile a incontrare uomini a casa loro. L’appuntamento era alle ore 19 di sabato scorso. I due sarebbero tra l’altro italiani, entrambi giovani, l’altro uomo aggressore avrebbe 25 anni. Il 50enne ha subito detto che sarebbe in grado di riconoscere uno dei due giovani.