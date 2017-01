Firenze, il pm chiede l'arresto di un medico. Ma la moglie è la sua amante

Toga al palazzo di giustizia

Scandalo su un magistrato di Firenze. Una donna denuncia suo marito per maltrattamenti ma il pm archivia. Ma la terza volta invece chiede al gip i domiciliari. Peccato che nel frattempo, come riporta Repubblica, quella donna sembra sia diventata l'amante del pm.

IL PM ARCHIVIA DUE VOLTE LA DENUNCIA PER MALTRATTAMENTI

La vicenda, come riporta Repubblica. comincia nel 2015. Una donna, moglie di un medico, presunta denuncia per maltrattamenti. Lo fa per ben due volte. E per ben due volte il pm Vincenzo Ferrigno chiede e ottiene l'archiviazione del caso. Ma la terza volta cambia tutto. Davanti alla nuova richiesta della donna il pm cambia idea e chiede, e ottiene, al gip il rinvio a giudfizio del medico per maltrattamenti in famiglia.

LA DONNA DIVENTA L'AMANTE DEL PM

C'è un problema. Nel frattempo tra il pm e la donna che ha denunciato il marito è nata una relazione. Almeno secondo il medico che presenta un esposto contro lo stesso pm. Sostiene che dopo aver conosciuto la sua ex moglie ha cambiato opinione fino al punto di chiedere gli arresti.

LA DONNA FOTOGRAFATA MENTRE ENTRA IN CASA DEL PM

La donna sarebbe anche stata fotografata mentre entrava in casa del procuratore che conduceva le indagini. Della vicenda ora si occuperà la procura di Genova che ha aperto un fascicolo sul pm con l'ipotesi di accusa di corruzione per l'esercizio delle funzioni.