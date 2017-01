Firenze, migranti tentano di entrare in prefettura: cariche della polizia

Alcuni migranti, dopo il rogo di Sesto Fiorentino nel quale ha perso la vita Ali' di 38 anni che era rientrato nel capannone per riprendere i documenti per il ricongiungimento della moglie e dei figli, tentano di entrare in prefettura a Firenze. La polizia ha respinto l'ingresso.

"Vogliamo una vita dignitosa, non vogliamo morire cosi'", si legge sullo striscione esposto davanti la prefettura dove è in corso il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per individuare una sistemazione per gli ex occupanti del capannone che al momento sono ospitati temporaneamente nel palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino. I manifestanti al momento continuano a stazionare davanti alla prefettura, in via Cavour che e' stata chiusa al traffico, chiedendo di poter partecipare in delegazione al comitato per l'ordine pubblico.

"Abbiamo chiesto di partecipare al vertice - dice Lorenzo Bargellini, portavoce del Movimento di Lotta per la casa - ma per tutta risposta ci hanno dato delle manganellate. Vorremmo sapere una destinazione e una soluzione che non sia provvisoria". E' la seconda manifestazione di protesta a distanza di due giorni nel centro di Firenze.