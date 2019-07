Firenze tecnologica, Busitalia e Ataf lanciano il servizio cashless experience

Firenze cashless. Attivo da oggi su tutti i 355 autobus di Ataf e sui 15 di Busitalia (Gruppo FS italiane) dei servizi Volainbus e The Mall, il nuovo sistema di pagamento Cashless per l’acquisto dei biglietti a bordo senza nessuna maggiorazione di prezzo. Il servizio andrà a pieno regime dal mese di agosto. Per il momento il servizio è disponibile solamente per i circuiti MasterCard, Maestro, Visa e V Pay e per acquisti multipli fino ad un massimo di 5 biglietti Ataf e Linea. Dopo il primo acquisto è necessario premere sull'icona "add passenger" e avvicinare la carta per il numero di passeggeri aggiuntivi. Il costo del biglietto rimane invariato rispetto al passato e sarà valido per 90 minuti dall'acquisto. In caso di richiesta da parte del controllore di una verifica basterà comunicare le ultime quattro cifre della carta con cui è avvenuto il pagamento. Per Stefano Bonora, amministratore delegato di Ataf - Firenze è più avanti di Milano. Il capoluogo lombardo ha infatti messo questa tecnologia solo ai tornelli, mentre Firenze è la prima città ad inserire l'acquisto contactless sui mezzi. Per il sindaco Dario Nardella, intervenuto alla presentazione del nuovo servizio al Museo del Novecento in Piazza Santa Maria Novella, insieme ai referenti dei circuiti di pagamento MasterCard, Maestro, Visa e V Pay, si tratta di "Un nuovo passo avanti per Firenze . Dopo essere stati i primi a inserire il biglietto acquistato con SMS, siamo i primi ad introdurre il biglietto cashless, un elemento di garanzia per la tracciabilità e comodità ed è un elemento di semplificazione". Nardella ha escluso l'aumento del costo del biglietto, come invece ha recentemente annunciato il sindaco di Milano nei giorni scorsi. Il biglietto acquistato sui bus sarà valido anche sulla tramvia, i controllori potranno controllare l'acquisto riferendo le ultime quattro cifre della carta. Il nuovo sistema di pagamento adottato da Busitalia e Ataf, in linea con il piano industriale 2019-2023 di FS italiane, rafforzerà il ruolo del trasporto pubblico locale rendendo la città e il territorio più efficienti ed accoglienti.