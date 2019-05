Fisco: "Criminal Drinks", sequestri per 18 milioni di euro legati ad alcolici

Nell'ambito dell'operazione denominata "Criminal Drinks" militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Agrigento e funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle supportati dai rispettivi Reparti e Uffici dislocati sul territorio nazionale (Lazio, Puglia, Emilia Romagna, Lombardia, Campania, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige e Calabria) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente, in vista della futura confisca, di un importo di circa 18 milioni di euro, frutto dell'attività illecita legata alla fittizia movimentazione di prodotti alcolici. Di fatto sono stati posti sotto sequestro 21 immobili di cui 10 terreni e 11 fabbricati, 44 rapporti finanziari intrattenuti con diversi istituti di credito dislocati in tutto il territorio nazionale, 9 autovetture e n. 4 quote sociali di società proprietarie dei depositi fiscali fittizi investigati.

Questa ultima operazione si colloca nell'ambito di una più ampia attività d'indagine che ha consentito di individuare un'associazione per delinquere, a carattere transnazionale, dedita alle frodi fiscali perpetrate mediante movimentazioni fittizie di prodotti alcolici all'interno dell'Unione europea, al fine di evadere l'accisa sfruttando il regime di sospensione di imposta previsto per le movimentazioni di prodotto tra depositi fiscali. L'inchiesta aveva già portato all'esecuzione di 22 fermi, all'iscrizione di 56 soggetti nel registro degli indagati e all'esecuzione di 5 misure di custodia cautelare in carcere, di cui 2 eseguite con mandati di arresto europeo. Si evidenzia che numerosi (11 indagati) hanno optato per il patteggiamento (con pene dagli 8 mesi ai 3 anni e 8 mesi). Inoltre, 4 soggetti sono stati già condannati in primo grado, in sede di rito abbreviato, con pene dai 3 anni e 6 mesi a 5 anni.