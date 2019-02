Fisco, Di Maio: abbasseremo soglie di punibilità per gli evasori

"Le soglie di punibilità per gli evasori saranno nuovamente abbassate. L’evasione è un reato, grave, dannoso per lo Stato e per i cittadini. Sono contento che finalmente venga trattato come tale". Lo scrive su Facebook il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio. "C’è stato chi ha ben pensato di allargare le maglie della giustizia nei confronti degli evasori. Il governo Renzi, ad esempio, ha fatto sì che la punibilità per la dichiarazione infedele non scatti più a 50 mila euro, ma dai 150mila - continua -. In pratica ha triplicato la soglia. Alfonso Bonafede, che ringrazio per impegno e passione, ha già deciso di proporre al governo la cancellazione di questa vergogna e io sarò ovviamente al suo fianco", sottolinea il ministro del Lavoro. "Noi vogliamo un sistema fiscale giusto, equo, ma chi evade sappia che pagherà per il danno che arreca a tutti quanti. Senza mezze misure. Mi sembra il minimo", conclude Di Maio.