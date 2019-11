Fisco, ex miss Italia Chiabotto costretta a vendere case e negozi per 2,5 mln

Un debito che supererebbe i due milioni e mezzo di euro quello dell'ex Miss Italia di Borgaro Torinese, Cristina Chiabotto, nei confronti del fisco, come spiega Repubblica. Per 2,1 milioni si tratta di cartelle dell'agenzia delle entrate di riscossione, l'ex Equitalia, e 252 mila euro di un debito con l'agenzia delle entrate.

Una situazione delicata che ha portato la soubrette ad avviare la procedura "salva-suicidi", ovvero il processo di liquidazione previsto dalla legge 3 del 2012, pensata per piccoli imprenditori e liberi professionisti con problemi a sostenere le spese.

L'istanza presentata a giugno è stata accolta dal tribunale di Ivrea a inizio novembre, quasi un mese e mezzo dopo il matrimonio da favola celebrato a Venaria tra la soubrette e il compagno Marco Roscio. Liquidatore è stato nominato Massimo Savio.

Come precisa Repubblica, per far fronte al debito la showgirl metterà in vendita i negozi nel torinese di cui è proprietaria con la sorella, per un valore di circa 250mila euro. E i restantii debiti li salderà con parte del reddito (quello fatturato nel 2018 è di 500mila euro circa); anche perché secondo quanto dichiarato a giugno non risultano beni o mezzi di proprietà ma che anzi viveva con la madre casalinga, la nonna oramai in pensione e la sorella, ancora studentessa, chiedendo le spese di mantenimento per 50mila euro annui.