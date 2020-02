Fiuggi, maxi sequestrato di ayahuasca.La droga degli sciamani che fa suicidare

Fiuggi, maxi sequestrato di ayahuasca. La droga degli sciamani che spinge al suicidio. E' soprannominata la droga di dio, la usano nei paesi sudamericani per i loro riti, si beve come un normale infuso. Ma è uno stupefacente pericolosissimo, che porta ad uno stato di allucinazione e in molti casi al suicidio. Parliamo della ayahuasca, la droga letale "indigena", ora sbarcata in Italia. Durante un controllo i carabinieri hanno infatti sequestrato venerdì scorso in un appartamento di Fiuggi capsule contenenti all'interno polvere di ayahuasca.

Nel mirino degli uomini dell'Arma tre italiani e uno svedese. Per loro l'accusa è di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Una droga illegale ovunque, ma che in alcuni Paesi sudamericani è di libera vendita a tal punto da essere considerata un'attrazione da mettere nei pacchetti vacanze.

I suoi gli effetti sono però devastanti. Se da un lato cancella lo stress, dall'altro spinge al suicidio. E si registrano anche le prime vittime italiane. un bergamasco 41enne, dopo avere partecipato ad una festa a base di questo allucinogeno, si è gettato dal decimo piano di un hotel di Brasilia. Era convinto di saper volare. Così come Emiliano e Denis, 28 e 29 anni, morti in piena Amazzonia a causa delle allucinazioni e delle azioni compiute subito dopo, ancora da chiarire. In Francia, Sophie, 18enne, si è lanciata dalla finestra del suo albergo a Parigi dopo un rito sciamanico.