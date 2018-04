Fiumicino, svastiche su manifesti elettorali del sindaco Montino

"Questa notte il mio comitato elettorale di via del Faro 3 e' stato oggetto di un'intimidazione fatta da ignoti. Al risveglio abbiamo trovato alcune svastiche disegnate sul mio volto raffigurato sugli striscioni attaccati alla cancellata esterna del parco". Lo dichiara Esterino Montino, sindaco uscente di Fiumicino e candidato per il centro sinistra al secondo mandato, che attacca: "Si tratta, com'e' evidente, del gesto di vigliacchi capaci di agire solo di notte e anonimamente. E' il vano tentativo di colpire la vasta unita' del centrosinistra e il solido rapporto con la citta'. Gente che essendo incapace di fare appello ad argomenti politici, usa strumenti violenti. Non saranno certo due svastiche naziste a intimorirci e a impedirci di continuare il lavoro che abbiamo iniziato e che intendiamo finire per il bene di Fiumicino. Il nostro motto e' e rimane: #completiamolopera".