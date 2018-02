Foggia, vicepreside rimprovera alunno: il padre lo prende a pugni

Scuola: a Foggia padre alunno aggredisce vicepreside, denunciato

Rabbia e preoccupazione all'istituto di I grado Murialdo di Foggia dopo che il vicepreside e' stato aggredito e picchiato dal padre di un alunno: il dirigente ha riportato un trauma cranico e addominale con una prognosi di 30 giorni. Una brutale quanto assurda aggressione avvenuta sabato mattina quando un uomo, eludendo la sorveglianza,e' entrato nell'istituto picchiando selvaggiamente il vice preside che non e' riuscito ad evitare i colpi. Movente dell'aggressione sarebbe un rimprovero che il figlio dell'uomo avrebbe subito il giorno precedente: mentre i ragazzi stavano uscendo dalla scuola l'alunno spingeva alcun coetanei con il rischio di farli cadere dalle scale.

Per questo il vicepreside lo aveva rimproverato facendolo uscire dalla fila. Un atteggiamento che non sarebbe piaciuto al padre del ragazzo che il giorno dopo ha aggredito il vicepreside. Sull'accaduto la polizia ha aperto una inchiesta e ha denunciato l'aggressore. La vicenda ha destato rabbia ma anche preoccupazione in tutto il mondo della scuola: i docenti del Liceo Marconi di Foggia hanno scritto una lettera aperta in cui evidenziando la gravita' di quanto accaduto sabato mattina e che ormai da tempo gli insegnanti sono continuamente in trincea e si chiedono come mai sia potuto accadere un fatto di tale gravita'. Sull'accaduto e' intervenuto anche il sindaco di Foggia, Franco Landella, descrivendo l'episodio come inaccettabile e da condannare senza se e senza ma".