Follonica, rinchiudono 2 rom nel gabbiotto dei rifiuti. Indagati per sequestro

Due dipendenti di un supermercato indagati per sequestro di persona a Follonica

Scoprono due nomadi che rovistano nel loro supermercato in una zona non aperta al pubblico. Le bloccano e le rinchiudono in un gabbiotto per i rifiuti, girano un video e le deridono. Per poi pubblicare tutto su Facebook, dove si scatena un'orda di commenti denigratori nei confronti delle due donne rom. Protagoniste della triste vicenda due dipendenti del supermercato Lidl di Follonica, provincia di Grosseto.

Sui social network decine di commenti razzisti

Ora i due dipendenti sono indagati per sequestro di persona dai carabinieri. Il loro video in poche ore è stato condiviso sulle bacheche facebook e le pagine fan: le immagini sono forti, e pesanti: si vede una donna sui 50 anni che urla disperata mentre all'esterno due persone la deridono. Sullo sfondo anche un'altra donna, in silenzio e in attesa della riapertura della porta del gabbiotto, bloccata dal muletto con a bordo uno dei due uomini.