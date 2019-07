Fondazione Cassa Risparmio di Firenze, Luigi Salvadori eletto nuovo presidente

Luigi Salvadori è il nuovo Presidente della Fondazione CR Firenze. E’ stato eletto, a larga maggioranza, dal Consiglio di Amministrazione presieduto dal Vice Presidente Donatella Carmi e composto, oltre che dallo stesso Salvadori e dal Vice Presidente Carmi, da Bernabò Bocca, Marco Carrai, Alfonso De Pietro, Giampaolo Donzelli, Giovanni Fossi, Francesco Rossi Ferrini, Maria Oliva Scaramuzzi, Andrea Simoncini, Jacopo Speranza, Duccio Maria Traina. Succede al professor Umberto Tombari, presidente dal 26 maggio 2014 e che ha lasciato per fine mandato, non essendo più rieleggibile in base allo Statuto. ‘’Sono veramente onorato – ha dichiarato Salvadori - della fiducia che il Consiglio ha espresso nei miei confronti. Sono il presidente di tutta la Fondazione e intendo operare nel segno della continuità con l’azione svolta dalla precedente presidenza Tombari, a cui rivolgo la mia gratitudine per avermi trasmesso un’istituzione patrimonialmente solida, con una struttura motivata e professionale e con alcuni importanti progetti già in cantiere da portare a compimento nell’interesse della comunità. Naturalmente nello svolgimento del mio ruolo, che prevede un dialogo continuo con tutte le principali espressioni del territorio, mi avvarrò delle molteplici competenze presenti negli organi, compresa l’Assemblea dei soci, oltrechè della professionalità di tutto il personale, che ringrazio sin d’ora per il supporto che mi verrà dato’’. Luigi Salvadori, nato a Firenze nel 1957, è laureato in Economia e Commercio. Dal 1979 ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, la “Luigi Salvadori SpA” , fondata nel 1907 dal nonno, di cui è divenuto Amministratore Delegato nel 1984, mantenendo l’incarico fino al 2014. Nel 2000 ne ha assunto anche la carica di Presidente. Dal 1994 ha creato la Società controllata “Salvamed AD” a Sandanski in Bulgaria, città che nel 2014 gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Dal 2014 la Luigi Salvadori SpA è entrata a far parte della Multinazionale STS Medical Group, uno dei principali player europei nel settore del materiale di medicazione specializzata. E’ stato Vice Presidente Vicario di Confindustria Firenze dal giugno 2015 al 2 agosto 2016 quando ha assunto la carica di Presidente reggente e poi, dall’aprile 2017, quella di Presidente. Ha assunto inoltre varie cariche sia in Confindustria regionale e nazionale, che in Confindustria dei Balcani, del cui Consiglio Generale è stato Presidente, così come è stato Vice Presidente di Confindustria Bulgaria. Entrato a far parte del novero dei Soci di Fondazione CR Firenze nel 2014, nello stesso anno è stato eletto componente del Comitato di Indirizzo, che oggi lascia per assumere la carica di Consigliere e Presidente. Appassionato di tennis (ricopre la carca di Vice Presidente del Circolo Tennis Firenze), è un accanito tifoso della squadra di calcio Fiorentina.