Fondi Lega, Belsito: "Bilanci sono evidenti"

“Nei conti della Lega c’era un caos totale, ma non si trattava di un caos primordiale e creativo, bensì di un caos voluto e funzionale a consentire ciò che è accaduto. E chi ha dichiarato il falso lo ha fatto con consapevolezza del reato e del rischio di galera”. Lo ha detto il sostituto procuratore generale Enrico Zucca nella requisitoria del processo d’appello per la maxi truffa dei rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, circa 49 milioni, messa in atto tra il 2008 e il 2010 dai vertici della Lega di allora. In aula anche Francesco Belsito, ex tesoriere del partito.