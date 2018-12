Fondi Lega, Stefani ad Affari: "Non sono stato sentito dagli inquirenti"

"Non sono stato sentito dagli inquirenti". Così Stefani Stefani, ex tesoriere e parlamentare della Lega, smentisce ad Affaritaliani.it la notizia che sarebbe stato sentito nei giorni scorsi dagli inquirenti genovesi sulla vicenda dei fondi del Carroccio, secondo quanto riportato dall'agenzie Agi.

Stefani a fine novembre aveva rivelato in un'intervista a The Post Internazionale come sarebbero stati spesi parte dei 49 milioni del partito "svaniti nel nulla", e oggetto di un processo che ha portato alla condanna in appello a un anno e 10 mesi per Umberto Bossi.