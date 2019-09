Fondimpresa, quindici anni di attività per la crescita delle imprese italiane

Ogni azienda è una vera e propria macchina di produzione: per ottenere il prodotto finito è però importante che tutti i pezzi siano al posto giusto. E al momento giusto. Un percorso legato dunque alle competenze del personale. E che solo la formazione può dare. Formazione, dunque, come leva per la crescita delle imprese e del Sistema Italia. Sarà questo il fil rouge del Forum “Il futuro del sapere, aziende e lavoratori nella trasformazione”, che si terrà il 18 e 19 settembre a Roma all'Auditorium della Tecnica di Confindustria (Viale Tupini), organizzato da Fondimpresa in occasione dei suoi primi quindici anni di attività.

Fondimpresa è il fondo interprofessionale di Confindustria e Cgil, Cisl, Uil. Primo in Italia per numero di aziende, più di duecento mila, e lavoratori, copre da solo oltre il 50% del mercato attuale dei fondi interprofessionali. La prima giornata vedrà tra i protagonisti Alec Ross, esperto di tecnologia e consigliere di Hillary Clinton al dipartimento di Stato per l’Innovazione, che proporrà un approccio al cambiamento, in un mondo che nei prossimi vent’anni si annuncia in continua evoluzione.

Il 19 settembre è invece in programma il dibattito tra il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ed i segretari Confederali di Cgil Maurizio Landini, di Cisl Annamaria Furlan e di Uil, Carmelo Barbagallo. Al termine della mattinata di lavori, il presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto (nella foto) ed il direttore generale Elvio Mauri premieranno le imprese che hanno saputo coniugare le opportunità che Fondimpresa offre con una formazione d’eccellenza.



L'evento segue la giornata di studi che si è svolta l’11 aprile al Parlamentino del Cnel , dal tema “La costruzione dei Fondi Interprofessionali e le politiche di sviluppo e concertazione”, a cui hanno partecipato il presidente del Cnel Tiziano Treu, ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nei governi Dini e Prodi e Roberto Maroni, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo Berlusconi. Nel corso dell'evento sono state proiettate video interviste ad Antonio D’Amato, Guglielmo Epifani, Savino Pezzotta e Luigi Angeletti, firmatari dell’accordo interconfederale che ha istituito il Fondo il 18 gennaio 2002.