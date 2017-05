Fotoricatti a Mediaset, il pm chiede la condanna per Emilio Fede



La condanna di Emilio Fede a 4 anni e 9 mesi di carcere per estorsione, tentata estorsione e violenza privata. E' la richiesta di pena presentata dal pm di Milano, Silvia Perrucci, nel processo che vede l'ex direttore del Tg4 imputato per la vicenda dei fotoricatti ai vertici di Mediaset: fotomontaggi osé che ritrarebbero il direttore dell'informazione di Mediaset, Mauro Crippa, in compagnia di un transessuale e mentre fa uso di cocaina. Un vero e proprio ricatto, secondo l'accusa, per costringere i top manager del Biscione a rivedere le condizioni del contratto che, nel marzo 2012, aveva portato al licenziamento del giornalista dalla direzione del Tg4.



Fotoricatti a Mediaset, il pm chiede la condanna per Fede: "Ottenne 820mila euro di buonuscita"



Come ha ricostruito il magistrato durante la sua requisitoria in aula, la successiva trattativa "portò alla sottoscrizione di un accordo con un valore economico per Fede di gran lunga migliore rispetto al licenziamento in tronco": 820 mila euro di buonuscita e tre anni di collaborazione. Un'accordo frutto di un estorsione, ha detto il pm milanese: "La transazione è stata giustificata dai legali di Mediaset come un modo per evitare ripercussioni giudiziarie sul licenziamento in tronco di Fede. Ma affermare che la trattativa fosse legittima e condotta senza nessun condizionamento è una ricostruzione parziale. E' stata una trattativa inquinata dalle pressioni e minacce effettuate certamente su Crippa e probabilmente anche sul presidente di Mediaset Fedele Confalonieri".



Fotoricatti a Mediaset, pm: condannare Emilio Fede a 4 anni e 9 mesi



Secondo l'ipotesi dell'accusa, a realizzare i fotomontaggi compromettenti sarebbero stati Gaetano Ferri, ex personal trainer del giornalista già condannato in abbreviato a 3 anni e 10 mesi, e due donne, Maria Madeo e Michela Faioni, che hanno già patteggiato la pena 2 anni e 4 mesi di carcere. L'ex direttore del Tg4 è anche imputato di violenza privata per alcuni sms minatori che sarebbero stati inviati a Ferri per spingerlo a "estorcere a Silvio Berlusconi due milioni di euro per evitare la diffusione di foto compromettenti di Crippa".