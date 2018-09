Francesco Totti fa il miracolo: file nelle librerie

E così anche Francesco Totti, 42 anni, è esordito nel magico mondo dei libri con “Un capitano”, che non riferisce a Matteo Salvini ma proprio a lui, il pupone di Roma, colui che è stato il simbolo delle glorie (una volta) pallonare della Capitale.

Il libro rappresenta una autobiografia con finalmente qualche spiegazione piccante, come quella del suo quasi venire alle mani con il precedente allenatore della squadra Luciano Spalletti negli spogliatoi dopo una partita dello scorso campionato. Li separarono per tempo.

Gran festa Vip al Colosseo con esponenti dell’Alta Società in occasione del suo compleanno, 300 invitati e la moglie, Ilari Blasi, ammantata di un improbabile vestito verde shocking manco fosse una statua dell’Antica Roma. Famigliola al completo, tutti belli e biondi con invitati come Daniele De Rossi, Bruno Conti, Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri, Vincenzo Montella e Marcello Lippi.

Quello che però meraviglia non è tanto la cerimonia sfarzosa e faraonica in un’epoca in cui c’è poco da stare allegri economicamente, ma le incredibili file che si sono formate per comprare il suo libro in libreria. Il solito tristo rito collettivo del filone per comprare il nuovo modello di cellulare o bersi il caffè americano. Migliaia di giovani che hanno passato la notte pur di accaparrarsi il libro in uscita. Ragazzi, ma anche adulti, che non hanno mai frequentato un luogo simile si sono sobbarcati qualsiasi sforzo pur di arrivare per primi. Una vera tristezza in un Paese, come l’Italia, che ha il primato della non lettura dei giornali e dei libri.

E per farli leggere non ci vuole uno scrittore, serve solo il pupone Totti che non è certo il massimo della cultura. Ma il Paese è quello che è e lo dimostra proprio in queste occasioni, con una buona pace degli intellettuali e della cultura, quella vera.