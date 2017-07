Avignone, 8 feriti per spari vicino moschea. "Ma non e' terrorismo"

Una sparatoria vicino ad una moschea ad Avignone ha causato la scorsa notte 8 feriti, tra cui una ragazzina; ma gli inquirenti hanno escluso la pista terroristica e puntano piuttosto sul regolamento di conti. Dalle prime indagini, risulta che due uomini sono scesi da una vettura intorno alle 22:30 vicino alla moschea e hanno aperto il fuoco, usando anche un fucile da caccia. Tra gli otto feriti, nessuno e' in pericolo di vita, ma quattro sono stati ricoverai in ospedale "Da quel che sappiamo, il bersaglio non era la la moschea", ha reso noto la procura. Secondo le testimonianze, i quattro uomini a bordo erano tutti incapucciati. L'inchiesta e' stata affidata alla polizia giudiziaria.