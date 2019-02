Francia, il nunzio apostolico Luigi Ventura accusato di "molestie sessuali"

È il nunzio apostolico in Francia, cioè l'ambasciatore vaticano presso il governo francese. Responsabile di assicurare sia il legame tra la Santa Sede e lo Stato francese sia quello tra il papa e i vescovi (che propone per la nomina): Luigi Ventura, 74enne lombardo, dal 2009 è il rappresentante dal Papa a Parigi. Ora è sotto inchiesta per "violenza sessuale": si indaga su presunti approcci a un giovane dirigente del municipio di Parigi, che lo ha accolto durante una cerimonia all'Hôtel de Ville, come scrive oggi Le Monde.

Il 23 gennaio il Comune di Parigi ha inviato al pubblico ministero un rapporto sulla base dell'articolo 40 del codice di procedura penale, che obbliga "qualsiasi autorità costituita, qualsiasi pubblico ufficiale o funzionario" che venga a conoscenza di un crimine o un delitto a segnalarlo al pubblico ministero e inviargli le informazioni necessarie. Un'indagine per "violenza sessuale" è stata immediatamente aperta dal pubblico ministero di Parigi, Rémy Heitz, come è stato appreso da fonti giudiziarie.

I fatti denunciati sono accaduti il ​​17 gennaio scorso durante i tradizionali auguri di inizio anno di Anna Hidalgo alle autorità civili, diplomatiche e religiose, nel Salon des arcades all'Hotel de Ville. Ogni anno, i presidenti e rappresentanti delle associazioni religiose e religiose, così come tutti i rappresentanti degli organismi diplomatici e costituiti, si incontrano lì. Il nunzio apostolico ha un ruolo speciale in questa cerimonia.

"La nunziatura apostolica è la più antica rappresentanza in Francia", afferma Patrick Klugman, vice sindaco per le relazioni internazionali, come riporta ancora Le Monde. Per molto tempo il nunzio, decano del corpo diplomatico della Repubblica, ha pronunciato un discorso in questa occasione. Ora, dopo l'elezione di Anne Hidalgo, si "accontenta" di accompagnare il sindaco del suo ufficio al salone.

E così ha fatto il vescovo Ventura che, secondo le accuse, sarebbe accusato di palpeggiamenti verso un giovane della delegazione generale per le relazioni internazionali (DGRI) del municipio di Parigi, responsabile dell'accoglienza durante la cerimonia.