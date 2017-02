Francia, assistente di senatore socialista accusato di apologia di terrorismo

L'assistente parlamentare di un senatore francese accusato di apologia di terrorismo

La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta su di un assistente parlamentare di un senatore del Partito socialista (Ps) sospettato di apologia di terrorismo: lo rivela oggi mercoledi' 22 febbraio l'ultimo numero del settimanale satirico "Le Canard Enchaine'". Il quotidiano "Le Figaro", che ha ripreso la notizia, non pubblica ne' il nome del senatore ne' quello del suo assistente, del quale pero' rivela che in passato era stato condannato per violenza coniugale.

L'inchiesta e' nata quando una militante socialista ha scoperto sulla pagina Facebook dell'assistente parlamentare delle immagini di sgozzamenti accompagnate da appelli alla jihad, e ne ha fatto denuncia alla magistratura: a quanto pare il giovane uomo ha poi chiuso la sua pagina Facebook in lingua francese, per riaprirla pero' in lingua araba. Le indagini sono state affidate alla Brigata della polizia per la repressione della delinquenza contro le persone (Brdp); la notizia dell'inchiesta e' stata confermata dal senatore socialista.