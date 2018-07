Festa Mondiali, donne molestate: tweet di denuncia in Francia

Palpeggiamenti fino a veri e propri baci, con mani che toccano le parti intime. La festa in Francia per la vittoria dei Mondiali da parte della squadra di Didier Deschamps che ha spinto milioni di francesi a scendere in strada per esultare, oltre a casi di guerriglia, ha riservato anche episodi di aggressioni sessuali, episodi denunciati da alcune donne su Twitter. L'account @KateyaV ha racconlto una serie di cinguettii sulle testimonianze di violenza che pare si siano verificate in più città d'Oltralpe.

"Tifosi a Lione: ho cercato di uscire dalla folla perché non potevo proseguire [...] e mi sono ritrovata le mani sul sedere di un uomo che non intendeva toglierle. Volevo piangere dal fastidio ", è stato uno dei messaggi segnalati. "Terrò solo gli elementi positivi di questa giornata dimenticando il ragazzo che ha cercato di baciarmi con la forza", è stata invece un'altra testimonianza. Un'altra donna ha scritto: "Segnalo l'orribile serata e la delicatezza degli uomini che hanno causato fastidi a molte altre donne la notte scorsa".

"Ieri, subito dopo la vittoria della Francia, sono stata attaccata da un sostenitore per la strada. Mi ha baciato con la forza mettendomi la lingua in bocca mentre io lo respingevo violentemente, mi toccava il seno e l'inguine mentre piangevo", è stato il testo di un altro messaggio. La grande festa popolare per il trionfo dei Bleus è stata segnata anche da alcuni disordini nella notte sugli Champs Elysées dove si erano riversate centinaia di migliaia di persone.

Poco prima della mezzanotte la polizia ha usato gas lacrimogeni sul celebre viale parigino contro decine di vandali col volto coperto che hanno approfittato della confusione per assaltare un negozio e lanciare proiettili contro gli agenti. Una volta dispersi i vandali, la festa è ripresa. Altri incidenti sono avvenuti a Marsiglia, Ajaccio e Lione. In quest'ultima città vi sono stati scontri fra la polizia e un centinaio di persone. Ad Annecy, nel Sudest della Francia c'è scappato anche il morto: un uomo si è tuffato in un canale per "festeggiare", ma è morto sul colpo dopo aver sbattuto la nuca. La vittima aveva 50 anni.