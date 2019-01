Francia, Benalla dal giudice: in arrivo l'incriminazione per i passaporti

Francia: Benalla dal giudice in vista dell'incriminazione

Alexandre Benalla, l'ex guardia del corpo del presidente francese Emmanuel Macron, e' stato deferito alla procura di Parigi per essere portato di fronte a un giudice in vista di una sua incriminazione nell'ambito dell'inchiesta sull'uso illegale di passaporti diplomatici e sulla falsificazione di documenti. Lo ha riferito la stessa procura, dopo il fermo di Benalla ieri.

L'inchiesta e' stata aperta il 29 dicembre per "abuso di fiducia" e "uso illegale di documenti" ed e' stata poi ampliata due giorni fa con l'accusa di "falso, uso di falsi e indebito ricevimento di un documento amministrativo" alla luce di una segnalazione dell'Eliseo. Dopo essere stato licenziato lo scorso luglio per aver picchiato dei manifestanti, l'ex collaboratore di Macron e' finito nella bufera anche per aver usato passaporti diplomatici per entrare in diversi Paesi africani e in Israele; e' inoltre sospettato di falsificazione di documenti. Nei giorni scorsi e' stato anche rivelato che Benalla si e' tenuto fino all'11 gennaio il telefono criptato ultra-sicuro che solitamente viene utilizzato solo dal presidente, il suo staff piu' ristretto e le alte gerarchie militari.