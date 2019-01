Francia, Benalla ha restituito i passaporti diplomatici

Francia: Benalla ha restituito passaporti diplomatici

Alexandre Benalla, ex guardia del corpo del presidente francese Emmanuel Macron, ha restituito i passaporti diplomatici agli inquirenti che indagano sul loro controverso utilizzo di recente, in occasione di viaggi in Africa e Israele. Lo hanno riferito delle fonti.

I documenti sono stati riconsegnati dall'avvocato di Benalla, licenziato l'estate scorsa per aver picchiato dei manifestanti in piazza. Secondo una fonte vicina alla procura di Parigi, il 29 dicembre e' stata aperta un'indagine per "abuso di fiducia".