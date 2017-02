Francia, esplosione in una centrale nucleare. "Nessun rischio"

E' stata avvertita un'esplosione intorno alle 10:00 nella centrale nucleare di Flamanville, nel dipartimento della Manica (Manche), in Normandia, nel nord-ovest del Paese. Secondo le autorita' non c'e' rischio di contaminazione nucleare: il piano speciale di intervento, secondo la prefettura, non viene attivato proprio per l'assenza di qualsiasi rischio nucleare. Sul posto sono attivi vari servizi di sicurezza.

L'esplosione e' stata avvertita nella sala macchine e, secondo le prime informazioni, riportate dal sito on-line del quotidiano Ouest-France, vi potrebbero essere feriti.