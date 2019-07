Francia, Flyboard voleva attraversare la Manica ma cade a picco

E' fallito il tentativo di Franky Zapata, meglio noto come 'l'uomo volante', di traversare la Manica a bordo del suo Flyboard. Il francese è caduto in acqua poco dopo esser decollato dalla spiaggia di Sangatte, vicino Calais, in Francia. Voleva arrivare a Saint Margaret's Bay, a Dover, 100 anni dopo l'impresa di Louis Bleriot , primo trasvolatore del canale della Manica.

L'inventore e campione di jet-sky è stato recuperato in mare. Il Flyboard è una sorta di 'hoverboard' di sua invenzione, spinto da cinque reattori alimentati da cherosene e controllato dai movimenti del corpo. Il ministero della Difesa francese, che lo ha fatto esibire sugli Champs Elysees, il 14 luglio durante la parata militare per la festa della Bastiglia, ha detto che lo potrebbe utilizza per operazioni delle forze speciali.