Francia in piazza contro Macron sul clima. Manifestazioni in Ue. E l'Italia?

Francia, decine di migliaia di partecipanti alla marcia per il clima a Parigi

Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città della Francia - Parigi, Lione, Marsiglia, Bordeaux, Lille e decine di altre città minori - per la marcia per il clima. La manifestazione è stata organizzata sulla scia della mobilitazione nata a settembre dopo le dimissioni di Nicolas Hulot, ministro della Transizione ecologica e personaggio più popolare del governo, per protestare contro l'insufficiente impegno del governo sul clima.

La stessa cosa è accaduta, e sta accadendo, in questi giorni in diversi paesi dell'Unione europea. Lo stesso non si può dire per l'Italia, dove pare che la passione ambientalista si sia un po' sopita.