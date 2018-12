Francia, la protesta s'allarga.Oltre ai gilet gialli in piazza anche i liceali

IN FRANCIA SCENDONO IN PIAZZA ANCHE I LICEALI

Parigi, Orléans, Lione, Marsiglia. E non solo. In decine di città francesi scendono in piazza i liceali. Si allarga dunque la protesta contro Macron, messo nell'angolo dai gilet gialli che da settimane stanno mettendo a ferro e fuoco Parigi. Ora il fronte si allarga e al fianco del movimento nato per protestare contro il rincaro del carburante e non solo si schierano anche i più giovani, gli studenti.

I liceali sono infatti infuriati con Macron per una riforma della scuola che giudicano profondamente ingiusta che prevede tagli all'istruzione. Il nuovo fronte, quello degli studenti dei licei e universitari, nasce in opposizione alla riforma sull'istruzione promossa dal governo. In alcune città della Francia, le manifestazioni pacifiche si sono trasformate in devastazione urbana. Un vero e proprio incubo per Macron, che ora sembra avere davvero la grande maggioranza della Francia contro di lui. E per sabato si temono nuove violenze a Parigi nel terzo sabato di proteste annunciato dai gilet gialli.