Francia: seconda denuncia per molestie contro il nunzio Ventura

Una seconda denuncia per molestie sessuali è stata presentata oggi contro il nunzio apostolico in Francia, monsignor Luigi Ventura, 74 anni. Lo scrive le Monde, che aveva già rivelato venerdì l'apertura di una inchiesta nei confronti dell'ambasciatore del Vaticano, per "un'aggressione sessuale" che sarebbe avvenuta lo scorso 17 gennaio al municipio di Parigi, durante la tradizionale cerimonia degli auguri del sindaco per il nuovo anno. Il nuovo caso sarebbe avvenuto alla stessa cerimonia, con le "stesse modalità operative, ben rodate", ma nel 2018. A denunciare oggi il nunzio è un uomo di 39 anni, Benjamin G., allora dipendente a contratto del comune con precisi compiti da svolgere durante la cerimonia. A Le Monde ha raccontato che si trovava in prima fila, a due metri dal sindaco Anne Hidalgo, quando una persona gli ha posato "una mano sulla spalla sinistra e l'altra sul fondoschiena: un gesto esperto, pieno di confidenza, accompagnato da un gran sorriso, rilassato, come se fosse una cosa normale". "Ero stupefatto, la cerimonia era in corso, mi sono allontanato. Ho capito nei giorni scorsi che erano gesti abituali, da predatore", ha detto il 39enne riferendosi ai fatti denunciati nei giorni scorsi da un altro funzionario del comune, che sarebbe stato anche lui palpeggiato nel fondoschiena.

Le Figaro riferisce di un sentimento di "costernazione" negli ambienti ecclesiastici francesi, dove si parla di "calunnie" e si ritiene "impensabile" un simile comportamento da parte di una alto prelato dalla prestigiosa carriera, a sei mesi dal suo pensionamento. Ma altri, nel suo entourage, sottolineano che monsignor Ventura, nunzio a Parigi dal 2009, "non è stato più lo stesso" dopo aver subito un'operazione al cervello nel marzo 2016. Tradizionalmente il nunzio svolge un ruolo di primo piano nella cerimonia degli auguri al comune di Parigi. In passato, in quanto decano del corpo diplomatico, l'ambasciatore del Papa saliva sul podio e pronunciava un discorso. Dopo l'elezione dell'attuale sindaco Anne Hidalgo, non c'è più stato discorso, ma è il nunzio ad accompagnare il primo cittadino dal suo ufficio alla sala delle arcate dell'Hotel de Ville dove si svolge la cerimonia.