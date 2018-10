Francia: nutre i figli solo con Coca Cola, padre condannato

Due fratellini di tre e quattro anni sono stati nutriti essenzialmente di Coca Cola dal padre alcolizzato, che e' stato condannato a tre mesi di carcere a Limoges, lo rende noto l'avvocato che tutela i bambini. Il piu' grandicello ha perso sette denti, corrosi dagli zuccheri in eccesso, e il secondo e' in stato di mutismo; tutti e due hanno necessita' di cure mediche e sostegno psicologico. Il padre e' stato condannato a tre mesi di carcere dal tribunale penale di Limoges per aver mancato agli obblighi parentali tra il 2016 e il 2018 . Nell'udienza del 19 ottobre e' stato descritto come violento verso i bambini e la madre.



L'avvocato ha sottolineato che "il contesto, tinto d'alcolismo, e' molto particolare. Il padre non e' in grado di leggere, scrivere o contare, non si rende conto della situazione e spende tutto il sussidio in alcool. In certi giorni la famiglia non aveva cibo. Nient'altro a disposizione che la Coca Cola". Il vice-procuratore Bruno Robinet ha detto che "i servizi sociali hanno incontrato un rifiuto. Nell'appartamento non c'era niente, neanche il frigo. I bambini dormivano su un materasso senza coperture e non avevano giocattoli. Il padre li nutriva con dolcetti e Coca. Erano completamente abbandonati a se' stessi". Dopo la segnalazione dei servizi sociali alla Procura, i fratellini sono stati portati a famiglie affidatarie. "Al piu' grande si doveva spiegare quali fossero le verdure e quale la carne"; il piu' piccolo, affidato a un'altra famiglia, "non dice una parola", riferisce l'avvocato. Le perizie devono permettere di quantificare il danno e sapere quali conseguenze avranno sul piano psicologico in questi primi anni della loro vita.