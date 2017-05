Francia, protesta choc degli operai: "Abbiamo minato la fabbrica"

"Abbiamo minato la fabbrica. Non volevamo arrivare a questo punto, ma non avevamo piu' scelta". Cosi' i sindacati dei 279 dipendenti di GM&S stabilimento di Creuse in subappalto a Psa e Renault, hanno oggi annunciato la propria singolare rivolta minando il sito con delle bombole di gas. Lo rende noto France Info ricordando che lo stabilimento e' in via di liquidazione. "Vogliamo delle riunioni serie - ha detto il rappresentante sindacale Vincent Labrousse - con gente seria seduta al tavolo". GM&S e' stata messa in amministrazione controllata nel dicembre 2016 e ha tempo fino al 23 di maggio per trovare un acquirente. In un comunicato i sindacati hanno denunciato "il fallimento dei negoziati".